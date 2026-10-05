EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.10.2023 wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santander-Aktie an diesem Tag 3.55 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 28.165 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 11.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332.57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 232.57 Prozent.

Jüngst verzeichnete Santander eine Marktkapitalisierung von 171.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch