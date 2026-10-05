Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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05.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Santander-Investment verdienen können.
Am 05.10.2023 wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Santander-Aktie an diesem Tag 3.55 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Santander-Aktie investiert, befänden sich nun 28.165 Santander-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.10.2026 auf 11.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 332.57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 232.57 Prozent.
Jüngst verzeichnete Santander eine Marktkapitalisierung von 171.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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