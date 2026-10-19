Santander Aktie 817651 / ES0113900J37
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19.10.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Santander von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santander-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Santander-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Santander-Anteile betrug an diesem Tag 3.88 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’575.713 Santander-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 30’996.13 EUR, da sich der Wert eines Santander-Anteils am 16.10.2026 auf 12.03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 209.96 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Santander eine Börsenbewertung in Höhe von 175.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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