Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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14.04.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Sanofi-Aktien gewesen.
Sanofi-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 80.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.242 Sanofi-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 79.41 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98.65 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 1.35 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Sanofi belief sich jüngst auf 96.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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