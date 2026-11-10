EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 10.96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9.127 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Anteile wären am 09.11.2026 152.52 EUR wert, da der Schlussstand 16.71 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52.52 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 55.51 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch