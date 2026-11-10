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|Lohnender Nordea Bank Abp Registered-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nordea Bank Abp Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit dem Nordea Bank Abp Registered-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bei 10.96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 9.127 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordea Bank Abp Registered-Anteile wären am 09.11.2026 152.52 EUR wert, da der Schlussstand 16.71 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 52.52 Prozent vermehrt.
Am Markt war Nordea Bank Abp Registered jüngst 55.51 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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