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Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767

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Nordea Bank Abp Registered-Investition 01.09.2026 10:02:33

EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nordea Bank Abp Registered-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Nordea Bank Abp Registered Shs
16.44 CHF -0.38%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nordea Bank Abp Registered-Anteilen via Börse HEX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Nordea Bank Abp Registered-Anteile an diesem Tag 13.36 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert hätte, hätte er nun 748.503 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’184.88 EUR, da sich der Wert einer Nordea Bank Abp Registered-Aktie am 31.08.2026 auf 17.62 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 31.85 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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