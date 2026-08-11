Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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11.08.2026 10:02:37
EURO STOXX 50-Wert Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie Investoren gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Nordea Bank Abp Registered-Papier via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10.27 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 973.710 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’913.34 EUR, da sich der Wert eines Nordea Bank Abp Registered-Papiers am 10.08.2026 auf 17.37 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69.13 Prozent zugenommen.
Nordea Bank Abp Registered markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 59.30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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