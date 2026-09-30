EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 716.40 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert, befänden sich nun 13.959 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 394.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’508.10 EUR wert. Die Abnahme von 10’000 EUR zu 5’508.10 EUR entspricht einer negativen Performance von 44.92 Prozent.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch