LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment?
|
02.09.2026 10:02:14
EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 775.80 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 1.289 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 445.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 573.60 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42.64 Prozent verkleinert.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 222.98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
01.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
31.08.26
|So schätzen die Analysten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im August 2026 ein (finanzen.net)
|
31.08.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. An den US-Aktienmärkten herrscht Vorsicht. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.