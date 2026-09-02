EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 775.80 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie investiert hat, hat nun 1.289 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers auf 445.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 573.60 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 42.64 Prozent verkleinert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 222.98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch