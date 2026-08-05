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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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Profitables LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment? 05.08.2026 10:02:26

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet

EURO STOXX 50-Wert LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gewesen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
448.96 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 816.00 EUR wert. Bei einem LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.123 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 59.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 485.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 40.56 Prozent vermindert.

Insgesamt war LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zuletzt 239.50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 12.1467 19.03.2027 154716646
Long 449.4577 18.09.2026 155006368
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8935 11.81 155495168
Long 12.1467 5.39 159380268
Long 14.9819 3.90 158678818
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4152 14.62 155006719
Short 12.0176 4.72 157781523
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -11.93 142715431
Long 8 7.10 152622383
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

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28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
28.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
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✅ Wabtec
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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