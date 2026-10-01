EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 01.10.2023 wurden ING Group-Anteile via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12.55 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die ING Group-Aktie investiert hat, hat nun 796.813 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.09.2026 auf 31.49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25’087.65 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 150.88 Prozent.

Zuletzt verbuchte ING Group einen Börsenwert von 89.23 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch