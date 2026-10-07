EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das Danone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Danone-Aktie bei 51.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 194.894 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’463.65 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 06.10.2026 auf 58.82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.64 Prozent.

Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37.09 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch