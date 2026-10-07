Danone Aktie 487663 / FR0000120644
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07.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Danone-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das Danone-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Danone-Aktie bei 51.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in das Danone-Papier investiert hätte, befänden sich nun 194.894 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’463.65 EUR, da sich der Wert eines Danone-Anteils am 06.10.2026 auf 58.82 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.64 Prozent.
Danone wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37.09 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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