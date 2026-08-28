EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 59.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.807 BNP Paribas-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’691.76 EUR, da sich der Wert eines BNP Paribas-Anteils am 27.08.2026 auf 100.66 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +69.18 Prozent.

Alle BNP Paribas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 117.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch