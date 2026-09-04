EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53.87 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 185.632 BNP Paribas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 19’331.72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104.14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93.32 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 114.53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch