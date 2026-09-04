BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
04.09.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BNP Paribas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen BNP Paribas-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem BNP Paribas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 53.87 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 185.632 BNP Paribas-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 19’331.72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104.14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 93.32 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte BNP Paribas einen Börsenwert von 114.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|15.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|BNP Paribas Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.