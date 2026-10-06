BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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06.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BBVA gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit BBVA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.68 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.028 BBVA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 312.66 EUR, da sich der Wert einer BBVA-Aktie am 05.10.2026 auf 24.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 212.66 Prozent gesteigert.
BBVA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 128.95 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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