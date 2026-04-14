EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem BBVA-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.66 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die BBVA-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 858.001 BBVA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 19.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16’902.62 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69.03 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von BBVA bezifferte sich zuletzt auf 112.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch