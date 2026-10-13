BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
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|BBVA-Investition
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13.10.2026 10:02:21
EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in BBVA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BBVA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 5.69 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 175.747 BBVA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 23.54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’137.08 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 4’137.08 EUR entspricht einer Performance von +313.71 Prozent.
BBVA wurde am Markt mit 125.58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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