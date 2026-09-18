EURO STOXX 50-Wert ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden ASML NV-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse EAM gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 90.99 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.099 ASML NV-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 1’418.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’558.41 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’458.41 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 538.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch