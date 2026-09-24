EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel hätte eine Investition in Air Liquide von vor 5 Jahren abgeworfen

Air Liquide-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 108.34 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Air Liquide-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.923 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 168.18 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 55.23 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Air Liquide eine Börsenbewertung in Höhe von 106.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch