Wolters Kluwer Aktie 2578174 / NL0000395903
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10.08.2026 10:02:24
EURO STOXX 50-Titel Wolters Kluwer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Wolters Kluwer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Wolters Kluwer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Wolters Kluwer-Papier an der Börse EAM gehandelt. Der Schlusskurs der Wolters Kluwer-Anteile betrug an diesem Tag 95.16 EUR. Bei einem Wolters Kluwer-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.051 Wolters Kluwer-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 73.64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70.08 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26.36 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer belief sich zuletzt auf 15.85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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