EURO STOXX 50-Titel VINCI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VINCI-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

VINCI-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 89.55 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11.167 VINCI-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’195.42 EUR, da sich der Wert einer VINCI-Aktie am 09.10.2026 auf 107.05 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.54 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete VINCI eine Marktkapitalisierung von 59.57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch