TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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07.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in TotalEnergies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 60.34 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 165.728 TotalEnergies-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.10.2026 12’548.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75.72 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25.49 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete TotalEnergies eine Marktkapitalisierung von 168.59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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