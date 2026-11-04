EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TotalEnergies-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das TotalEnergies-Papier 62.33 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in TotalEnergies-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.604 TotalEnergies-Aktien. Die gehaltenen TotalEnergies-Aktien wären am 03.11.2026 132.70 EUR wert, da der Schlussstand 82.71 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.70 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 184.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch