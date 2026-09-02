EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse PAR Handel mit TotalEnergies-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die TotalEnergies-Aktie an diesem Tag 53.53 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.868 TotalEnergies-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des TotalEnergies-Papiers auf 77.61 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 144.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.98 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TotalEnergies belief sich zuletzt auf 167.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch