EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Schneider Electric-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140.58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7.113 Schneider Electric-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 265.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’887.54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 88.75 Prozent zugenommen.

Schneider Electric wurde am Markt mit 150.20 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch