Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
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06.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Schneider Electric-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Schneider Electric-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Schneider Electric-Aktie bei 155.58 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.643 Schneider Electric-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 272.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175.34 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 175.34 EUR entspricht einer Performance von +75.34 Prozent.
Der Marktwert von Schneider Electric betrug jüngst 170.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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