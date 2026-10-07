EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54.47 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 18.359 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Saint-Gobain-Papiere wären am 06.10.2026 1’232.61 EUR wert, da der Schlussstand 67.14 EUR betrug. Mit einer Performance von +23.26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 32.35 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch