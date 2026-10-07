Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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07.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Saint-Gobain-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier via Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54.47 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 18.359 Saint-Gobain-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Saint-Gobain-Papiere wären am 06.10.2026 1’232.61 EUR wert, da der Schlussstand 67.14 EUR betrug. Mit einer Performance von +23.26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Saint-Gobain zuletzt 32.35 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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