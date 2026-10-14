Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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14.10.2026 10:03:12
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren Saint-Gobain-Anteile an diesem Tag 61.41 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Saint-Gobain-Aktie investiert, befänden sich nun 162.840 Saint-Gobain-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 65.32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 10’636.70 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6.37 Prozent angezogen.
Saint-Gobain markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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