Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’725 0.5%  SPI 19’481 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’216 -0.1%  Euro 0.9300 -0.3%  EStoxx50 6’228 -0.2%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’190 -0.6%  Dollar 0.8294 0.1%  Öl 101.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Apple-Aktie tiefer: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Suche...

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable SAFRAN-Anlage? 05.10.2026 10:02:19

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen SAFRAN-Investment verdienen können.

SAFRAN
305.30 CHF -0.88%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65.90 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.517 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 500.91 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 02.10.2026 auf 330.10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 400.91 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 136.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?