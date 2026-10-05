SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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05.10.2026 10:02:19
EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen SAFRAN-Investment verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das SAFRAN-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 65.90 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.517 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 500.91 EUR, da sich der Wert einer SAFRAN-Aktie am 02.10.2026 auf 330.10 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 400.91 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete SAFRAN eine Marktkapitalisierung von 136.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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