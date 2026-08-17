Prosus Aktie 49729630 / NL0013654783
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17.08.2026 10:02:40
EURO STOXX 50-Titel Prosus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosus von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Prosus-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse EAM wochenend-bedingt kein Handel mit Prosus-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 53.11 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Prosus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18.829 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (37.40 EUR), wäre das Investment nun 704.10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.59 Prozent.
Prosus markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 81.68 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Prosus-Aktie an der Börse EAM war der 11.09.2019. Zum Börsendebüt der Prosus-Aktie wurde der Erstkurs mit 76.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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