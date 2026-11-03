EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nordea Bank Abp Registered von vor 3 Jahren verdient

Das Nordea Bank Abp Registered-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10.08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 992.457 Nordea Bank Abp Registered-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.11.2026 15’675.86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15.80 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 15’675.86 EUR, was einer positiven Performance von 56.76 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp Registered belief sich zuletzt auf 53.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch