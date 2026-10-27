EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordea Bank Abp Registered von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse HEX Handel mit der Nordea Bank Abp Registered-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Nordea Bank Abp Registered-Papier bei 14.70 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investierten, hätten nun 68.027 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Nordea Bank Abp Registered-Aktie auf 15.57 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’058.84 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 5.88 Prozent.

Nordea Bank Abp Registered war somit zuletzt am Markt 52.80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch