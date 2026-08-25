Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie 40543008 / FI4000297767
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25.08.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Titel Nordea Bank Abp Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordea Bank Abp Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Nordea Bank Abp Registered-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse HEX Handel mit Nordea Bank Abp Registered-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.30 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Nordea Bank Abp Registered-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 120.482 Nordea Bank Abp Registered-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 17.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’081.33 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 108.13 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Nordea Bank Abp Registered einen Börsenwert von 58.64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
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|06.07.26
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|UBS AG
|17.08.26
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|06.05.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|09.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
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|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Equal Weight
|Barclays Capital
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