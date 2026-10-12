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Nokia Aktie 472672 / FI0009000681

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Nokia-Investition im Blick 12.10.2026 10:02:29

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Nokia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nokia von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nokia-Aktien verdienen können.

Nokia
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Heute vor 3 Jahren wurden Nokia-Anteile via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendete die Nokia-Aktie bei 3.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Nokia-Papier investiert hätte, hätte er nun 29.189 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nokia-Papiere wären am 09.10.2026 271.75 EUR wert, da der Schlussstand 9.31 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 171.75 Prozent.

Der Börsenwert von Nokia belief sich zuletzt auf 52.12 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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