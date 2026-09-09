LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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09.09.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 658.40 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 15.188 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (426.55 EUR), wäre das Investment nun 6’478.58 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.21 Prozent abgenommen.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton war somit zuletzt am Markt 212.10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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