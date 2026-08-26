LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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|Rentables LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment?
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26.08.2026 10:02:15
EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier an diesem Tag 486.25 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.206 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92.69 EUR, da sich der Wert eines LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiers am 25.08.2026 auf 450.70 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7.31 Prozent verringert.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 225.95 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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