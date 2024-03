EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 118.65 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 84.284 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen. Die gehaltenen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Papiere wären am 05.03.2024 69’879.84 EUR wert, da der Schlussstand 829.10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 598.80 Prozent vermehrt.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 418.95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch