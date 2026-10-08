ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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|Lohnende ING Group-Investition?
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08.10.2026 10:02:04
EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ING Group von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in ING Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden ING Group-Anteile via Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12.64 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ING Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.911 ING Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 239.24 EUR, da sich der Wert einer ING Group-Aktie am 07.10.2026 auf 30.24 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 139.24 Prozent zugenommen.
ING Group wurde am Markt mit 87.54 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|ING Group Buy
|UBS AG
|02.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|08:29
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
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