EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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06.10.2026 10:02:12
EURO STOXX 50-Titel EssilorLuxottica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EssilorLuxottica von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen EssilorLuxottica-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die EssilorLuxottica-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 111.55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das EssilorLuxottica-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.896 EssilorLuxottica-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 144.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.54 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29.54 Prozent angewachsen.
EssilorLuxottica war somit zuletzt am Markt 65.63 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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