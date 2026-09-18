EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen

BNP Paribas-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers betrug an diesem Tag 78.39 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die BNP Paribas-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.757 BNP Paribas-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 103.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’323.89 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.39 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete BNP Paribas eine Marktkapitalisierung von 113.66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch