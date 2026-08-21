BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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21.08.2026 10:02:26
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel hätte eine Investition in BNP Paribas von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in BNP Paribas-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das BNP Paribas-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die BNP Paribas-Aktie bei 82.72 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.209 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 105.96 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128.09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 28.09 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BNP Paribas belief sich zuletzt auf 118.61 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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