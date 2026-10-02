Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’190 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9328 -0.2%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’141 -0.9%  Bitcoin 69’759 -1.0%  Dollar 0.8288 -0.3%  Öl 102.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Suche...

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable BNP Paribas-Investition? 02.10.2026 10:02:34

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BNP Paribas-Aktie Investoren gebracht.

BNP Paribas
85.51 CHF -0.71%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BNP Paribas-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.89 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 1.822 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 01.10.2026 166.77 EUR wert, da der Schlussstand 91.54 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66.77 Prozent.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 105.53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten