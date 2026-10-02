EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BNP Paribas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades BNP Paribas-Anteilen an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 54.89 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die BNP Paribas-Aktie investiert hat, hat nun 1.822 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen BNP Paribas-Anteile wären am 01.10.2026 166.77 EUR wert, da der Schlussstand 91.54 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +66.77 Prozent.

Insgesamt war BNP Paribas zuletzt 105.53 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch