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23.10.2026 10:02:13
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BNP Paribas-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 23.10.2023 wurde die BNP Paribas-Aktie via Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen BNP Paribas-Anteile an diesem Tag bei 56.13 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die BNP Paribas-Aktie investiert, befänden sich nun 1.782 BNP Paribas-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des BNP Paribas-Papiers auf 82.57 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147.10 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 47.10 Prozent vermehrt.
Am Markt war BNP Paribas jüngst 96.43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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