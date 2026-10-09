BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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09.10.2026 10:02:31
EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BNP Paribas-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die BNP Paribas-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BNP Paribas-Aktie letztlich bei 49.31 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das BNP Paribas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20.280 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 89.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’808.96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80.90 Prozent angezogen.
BNP Paribas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 101.53 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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