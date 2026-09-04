EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Papier via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 616.80 EUR. Bei einem ASML NV-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.621 ASML NV-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (1’423.40 EUR), wäre die Investition nun 2’307.72 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 130.77 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von ASML NV belief sich zuletzt auf 557.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch