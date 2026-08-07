ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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07.08.2026 10:02:29
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ASML NV von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen ASML NV-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der ASML NV-Aktie via Börse EAM ausgeführt. Zum Handelsende stand das ASML NV-Papier an diesem Tag bei 625.20 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.160 ASML NV-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 238.96 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 06.08.2026 auf 1’494.00 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 138.96 Prozent.
Zuletzt verbuchte ASML NV einen Börsenwert von 564.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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