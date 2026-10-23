EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ASML NV-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 23.10.2025 wurden ASML NV-Anteile an der Börse EAM gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASML NV-Papier bei 887.70 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in ASML NV-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.265 ASML NV-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 15’991.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1’419.60 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 59.92 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von ASML NV betrug jüngst 575.74 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch