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|ASML NV-Investition im Blick
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06.11.2026 10:02:07
EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in ASML NV-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
ASML NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 737.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.357 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’695.84 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 05.11.2026 auf 1’250.00 EUR belief. Mit einer Performance von +69.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 515.54 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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