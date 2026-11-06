EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

ASML NV-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 737.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.357 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’695.84 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 05.11.2026 auf 1’250.00 EUR belief. Mit einer Performance von +69.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der ASML NV-Wert an der Börse wurde auf 515.54 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch