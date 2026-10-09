EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.10.2021 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die ASML NV-Aktie bei 634.60 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.158 ASML NV-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 256.95 EUR, da sich der Wert einer ASML NV-Aktie am 08.10.2026 auf 1’630.60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 156.95 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von ASML NV bezifferte sich zuletzt auf 620.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch