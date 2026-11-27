Am 27.11.2023 wurde die ASML NV-Aktie via Börse EAM gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 628.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das ASML NV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.591 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ASML NV-Papiers auf 1’168.20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’858.42 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’858.42 EUR, was einer positiven Performance von 85.84 Prozent entspricht.

Alle ASML NV-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 436.14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch