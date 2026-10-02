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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

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ASML NV-Investition im Blick 02.10.2026 10:02:34

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingefahren

EURO STOXX 50-Titel ASML NV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML NV von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen ASML NV-Investment verdienen können.

ASML NV
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Vor 3 Jahren wurde das ASML NV-Papier an der Börse EAM gehandelt. Zum Handelsende stand das ASML NV-Papier an diesem Tag bei 556.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die ASML NV-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17.973 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28’702.37 EUR, da sich der Wert eines ASML NV-Papiers am 01.10.2026 auf 1’597.00 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 187.02 Prozent gesteigert.

ASML NV wurde am Markt mit 615.44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ASML
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